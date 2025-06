Ponte a Poppi nasce il polo multifunzionale del Casentino | Ceccarelli Pd in visita al cantiere

Ponte a Poppi si trasforma: nasce il nuovo polo multifunzionale del Casentino, simbolo di rigenerazione e innovazione. La visita di Ceccarelli (Pd) al cantiere testimonia l’impegno per un’opera che coniuga sicurezza, sostenibilità e funzionalità , creando un punto di riferimento strategico per la vallata. Questa realizzazione rappresenta un passo importante verso il futuro della comunità , promuovendo sviluppo e coesione territoriale. Un progetto che cambierà il volto del Casentino, portando benefici duraturi.

Arezzo, 25 giugno 2025 – “Rigenerazione e sicurezza per un’opera al servizio della vallata” “Quella che sta nascendo a Ponte a Poppi è una bella opera di rigenerazione urbana, architettonica e istituzionale. Dove prima c’era una struttura non piĂą a norma, oggi sta prendendo forma un edificio moderno, sostenibile, sicuro e funzionale. Un punto di riferimento per l’intero Casentino. I lavori procedono verso il completamento, e non posso che esprimere soddisfazione per un progetto che risponde in pieno alle esigenze della comunità ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte a Poppi, nasce il polo multifunzionale del Casentino: Ceccarelli (Pd) in visita al cantiere

