Polizia Locale a Terracina gravi problemi di carenza d’organico

La situazione della Polizia Locale di Terracina si fa sempre più critica, con un organico ridotto ai minimi termini e rischi concreti per la sicurezza cittadina. Cgil Fp e Uil Fpl hanno più volte segnalato questa emergenza, evidenziando come il corpo, composto da appena 23 unità, sia ormai al limite. È urgente intervenire per garantire efficienza e tutela alla comunità, perché una città senza forze di sicurezza adeguate non può garantirne il benessere e la tranquillità.

Continua la grave carenza di personale al Comando Polizia Locale di Terracina. Cgil Fp e Uil Fpl hanno piu volte scritto per segnale una situazione al collasso: "A oggi il corpo della Polizia Locale conta appena 23 unità attive, un numero drammaticamente al di sotto degli standard previsti dalla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

