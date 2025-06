Polemiche su La volta buona dopo la morte di Alvaro Vitali | la replica di Caterina Balivo

La scomparsa improvvisa di Alvaro Vitali ha sconvolto tutti, lasciando un vuoto nel cuore del cinema italiano. Mentre il mondo si stringe intorno alla sua memoria, Caterina Balivo ha deciso di onorare il grande attore con parole di affetto e rispetto, cercando di chiarire le polemiche nate sul suo programma. In un momento così delicato, il pubblico si chiede: come si può preservare la dignità e il ricordo di una leggenda come Vitali?

La morte di Alvaro Vitali è avvenuta come un fulmine a ciel sereno. In pochi erano a conoscenza del suo ricovero in ospedale, e nessuno si aspettava una così celere dipartita. Nella puntata de La volta buona di mercoledì 25 giugno Caterina Balivo ha voluto omaggiare il mitico Pierino, cercando di spegnere la polemica sul suo programma. Poche ore prima dell’annuncio della scomparsa dell’attore, la conduttrice di Aversa ha ospitato Stefania Corona, l’ex moglie di Vitali, nel talk dedicato ai matrimoni e divorzi. Caterina Balivo si difende dopo la morte di Alvaro Vitali. Caterina Balivo si è detta molto colpita dalla notizia della morte di Alvaro Vitali e dispiaciuta per la coincidenza temporale: poche ore prima dell’annuncio della scomparsa, infatti, la moglie dell’attore, Stefania Corona, era stata ospite nel salotto de La volta buona per parlare della fine della loro lunga relazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Polemiche su La volta buona dopo la morte di Alvaro Vitali: la replica di Caterina Balivo

