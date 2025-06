Polemica al Comune | Il consigliere col 97% di assenze in Aula solo per i pass del concerto di Radio Italia

Una polemica infuocata scuote il Consiglio comunale: Giulia Argiroffi, del gruppo Oso, ha ironizzato sui bassi pass di Francesco Paolo Scarpinato di Fratelli d'Italia, evidenziando la sua scarsa presenza in aula nonostante il 97% di assenze. Un episodio che solleva dubbi sulla partecipazione dei politici e sul valore attribuito alle loro presenze ufficiali. Ma cosa si nasconde dietro questa dinamica?

