Pogba Monaco è arrivata la firma dell’ex Juve! Labrune Presidente LFP | Grande notizia l’arrivo di un campione del suo calibro sarà un grande contributo

Paul Pogba torna in Francia, firmando con il Monaco e segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. L'ex juventino, considerato uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale, rappresenta un grande colpo per la Ligue 1 e un contributo fondamentale per il club monegasco. La firma, arrivata oggi, apre nuove prospettive e suscita grande entusiasmo tra i tifosi. Il futuro di Pogba si scrive nuovamente tra le stelle del calcio...

Pogba Monaco, l’ex Juve ha firmato il contratto con il club francese! Labrune, Presidente LFP, ha parlato così del trasferimento in Ligue 1. Il futuro di Paul Pogba è stato finalmente definito. Dopo mesi di incertezza, il centrocampista francese riparte dalla Ligue 1: come riportato da Sky Sport, ha firmato oggi, mercoledì 25 giugno, il suo nuovo contratto con il Monaco. Si chiude così un periodo complicato per il campione del Mondo 2018, pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera nel campionato del suo paese. Dopo la risoluzione contrattuale con la Juventus, avvenuta lo scorso novembre, Pogba era alla ricerca di un progetto che gli desse fiducia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba Monaco, è arrivata la firma dell’ex Juve! Labrune (Presidente LFP): «Grande notizia, l’arrivo di un campione del suo calibro sarà un grande contributo»

Pogba torna in campo? Dybala chiama la Serie A, all'estero si muove il Monaco - Dopo infortuni e attese, il ritorno di Pogba e Dybala in campo si avvicina, alimentando le speranze dei tifosi italiani e internazionali.

