Pnrr e rigenerazione urbana l’appello Ance al governo

L’Ance lancia un appello deciso al governo, evidenziando l’importanza strategica del settore edilizio per l’economia italiana. Federica Brancaccio sottolinea le sfide e i rischi che i costruttori affrontano, mentre il ministro delle Infrastrutture presenta i dati sui progetti in corso. È un momento cruciale in cui il dialogo tra pubblico e privato può determinare il futuro della rigenerazione urbana. La partita è aperta: il cambiamento dipende anche da queste scelte.

I costruttori non fanno sconti al governo e al vicepremier Matteo Salvini: all’assemblea annuale dell’Ance, la presidente Federica Brancaccio elenca, uno per uno, tutti i problemi del comparto che è e resta centrale per l’economia nazionale mentre al ministro delle Infrastrutture non resta che snocciolare i numeri dei progetti e delle opere in corso imbastendo, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Pnrr e rigenerazione urbana, l’appello Ance al governo

