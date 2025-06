Plastic Free | volontari al lavoro sulla spiaggia di Catona

Unisciti a noi e fai la differenza! I volontari di Plastic Free si mobilitano ancora una volta sulla spiaggia di Catona per ripulire e proteggere il nostro mare. Giovedì 26 giugno alle 10:30, insieme possiamo contribuire a preservare l’ambiente e a sensibilizzare la comunità sull’importanza di ridurre l’uso della plastica. Non mancare, ogni azione conta!

È tutto pronto per un altro nuovo evento che riunirà i volontari reggini di Plastic Free in difesa dell’ambiente. Giovedì 26 giugno, alle ore 10,30, l’associazione che da anni è attiva sul territorio per contrastare l’inquinamento da plastica, ha organizzato un nuovo appuntamento di clean up. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it