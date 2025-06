Pizzo e inquadratura tattica | la nuova Camila Giorgi è incontenibile

Il nuovo volto di Camila Giorgi emerge in modo inaspettato e deciso, catturando l’attenzione con un autoscatto che non lascia spazio a fraintendimenti. La sua vita ha fatto un grande salto, segnato da un addio al tennis e da un nuovo inizio. Ora, più libera e autentica, la sua trasformazione è sotto gli occhi di tutti: pronta a scrivere una nuova pagina e sorprendere ancora. La vera rivelazione sta solo cominciando...

L’ultimo post di Camila Giorgi è un autoscatto crudele: l’ex tennista ha optato per un’inquadratura che non lascia scampo ai follower. Nella sua vita c’è un prima e un dopo. Quello che è stato prima dell’addio al tennis e quello che è adesso che ha definitivamente appeso la racchetta al chiodo. Da quando ha lasciato il circuito non ne ha più impugnata una, segno che quella carriera le stava stretta già da un bel po’ di tempo e che era impaziente di ritrovare la sua libertà. (Instagram) – Ilveggente.it Da quel momento in poi, dunque, niente è stato più come prima. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pizzo e inquadratura tattica: la nuova Camila Giorgi è incontenibile

In questa notizia si parla di: inquadratura - camila - giorgi - pizzo

Pizzo e inquadratura tattica: la nuova Camila Giorgi è incontenibile; Camila Giorgi, dal pizzo al velluto: in campo come in passerella; Giorgia Rossi, inquadratura hot: la foto mette in moto la fantasia.

Camila Giorgi, minigonna vertiginosa. E con la vestaglia di pizzo... Le foto - Un selfie in ascensore: camicetta e minogonna da far girare la testa. Si legge su affaritaliani.it

Camila Giorgi agli Us Open: "Cambio look, stavolta vincerò in pizzo nero" - La Gazzetta dello Sport - Camila Giorgi inizia oggi la scalata ai grattacieli di New York dal campo 6 di Flushing Meadows ... Secondo gazzetta.it