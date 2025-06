Pizzaballa | Sarà pace vera solo quando si affronterà la questione palestinese

La pace autentica in Palestina richiede molto più di un semplice cessate il fuoco. È fondamentale affrontare con coraggio e visione politica la complessità del conflitto, come sottolinea il Patriarca latino di Gerusalemme. Solo attraverso un impegno deciso e una soluzione duratura si potrà finalmente raggiungere la vera pace, quella che porta speranza e serenità a tutte le comunità coinvolte.

Parla il Patriarca latino di Gerusalemme: "Il cessate il fuoco è importante ma non basta, serve una visione politica complessiva".

