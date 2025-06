Pizza in festa | al Circolo Arci di Martignana un sabato all' insegna della pizza

per celebrare la convivialità e la tradizione italiana, promette momenti di allegria, buon cibo e musica dal vivo. Preparatevi a gustare pizze di ogni tipo, condividere risate e creare ricordi indimenticabili con amici, famiglia e tutta la comunità. Non mancate a questa festa all'insegna del sapore e della spensieratezza: vi aspettiamo per rendere il vostro sabato davvero speciale!

Il Circolo ARCI Martignana si prepara ad accogliere la comunità per una serata speciale dedicata al piatto italiano per eccellenza: la pizza. L'evento, intitolato "Pizza in Festa", si terrà sabato 28 giugno presso la sede del circolo, in via della Torraccia 2, a Martignana. L'iniziativa, pensata.

