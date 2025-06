Pizza e Bolle sotto le stelle a Cacciafumo la serata speciale con Maglione e Pisaniello

spumeggiante magia delle bollicine, sotto il cielo stellato di Folloni. Preparatevi a gustare deliziose pizze cotte a forno a legna, accompagnate da raffinati champagne e vini frizzanti, in un’atmosfera unica e suggestiva. Una serata speciale dedicata a chi ama condividere momenti di piacere e convivialità all’aperto, circondato dalla natura e dal fascino storico del convento. Non mancate a questa esperienza indimenticabile!

Giovedì 26 giugno 2025, lo spazio esterno dell’agriturismo Cacciafumo, immerso nel verde e nell’atmosfera incantevole del Convento di San Francesco a Folloni, farà da palcoscenico a una serata che si preannuncia effervescente: “Pizza e Bolle”, un evento in cui l’arte bianca incontra la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Pizza e Bolle sotto le stelle, a Cacciafumo la serata speciale con Maglione e Pisaniello

In questa notizia si parla di: pizza - bolle - cacciafumo - serata

Pizza e solidarietà: una serata per l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Una serata all'insegna di pizza e solidarietà sta per arrivare! Il Club Agorà Bologna 3, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, invita tutti a unirsi il 15 maggio 2025 alle 19.

Pizza e Bolle sotto le stelle, a Cacciafumo la serata speciale con Maglione e Pisaniello; Montella, Pizza e Bolle con Lonny e Jenny Auriemma.

Pizza straordinaria e digeribile? Prova l’impasto mille bolle! - MSN - L'impasto mille bolle per pizza è un'impasto ad alta idratazione che vi permetterà di avere una pizza fragrante e leggera ma soprattutto molto digeribile. Riporta msn.com

Pizza a 4 euro: Sorbillo a Briatore, una serata "a 4 mani"? - Una serata "a quattro mani" tra la squadra di pizzaioli di Briatore e quelli di Sorbillo "per offrire e far conoscere anche ai suoi clienti abituati a pizze gourmet anche la tipica pizza napoletana". Scrive ansa.it