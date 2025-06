Pixar dopo il flop di Elio lo studio corre ai ripari | già al lavoro sul sequel di Ratatouille?

Dopo il clamoroso insuccesso di Elio, Pixar mette in moto i suoi piani di rilancio, puntando tutto sui sequel. Secondo quanto rivelato da Jeff Sneider, l’insider di settore, la casa di animazione sarebbe già al lavoro su un sequel di Ratatouille, quasi vent’anni dopo che Remy ha conquistato il cuore di tutti. Una mossa strategica per riconquistare il pubblico e riaffermare la propria posizione nel mondo dell’animazione.

