Più investimenti e attività | MM Spa approva il bilancio 2024

L'approvazione del bilancio 2024 di MM Spa, gioiello della partecipazione pubblica milanese, conferma un percorso di crescita solido e sostenibile. Con ricavi record di 320 milioni di euro, in aumento del 4%, e risultati positivi anche per l’EBITDA, la società dimostra visione strategica e lungimiranza. Un segnale forte di salute economica e di un futuro promettente per Milano e i suoi cittadini, pronti a beneficiare di questa crescita.

Milano, 25 giu. (askanews) - Una crescita costante e sostanziale sinonimo di salute, visione e lungimiranza. L'Assemblea degli azionisti di MM Spa, società interamente partecipata dal Comune di Milano arrivata quest'anno al settantesimo anniversario, ha approvato il bilancio 2024 che mostra numeri di tutto rilievo. MM infatti ha generato ricavi per 320 milioni di euro, +4% rispetto al 2023, con un dato positivo anche per l'EBITDA, che cresce sull'anno precedente addirittura del 33% toccando quota 98,5 milioni di Euro. Abbiamo parlato con Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa: "Il bilancio 2024 di MM certifica la solidità dell'azienda ma soprattutto testimonia la bontà delle scelte fatte nel mettere l'innovazione e la sostenibilità al centro dell'azione dell'azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Più investimenti e attività: MM Spa approva il bilancio 2024

