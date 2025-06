Più di 80mila persone sfollate per le inondazioni nel sudovest della Cina

Le catastrofi naturali colpiscono duramente le comunità più vulnerabili, e questa volta tocca alla provincia di Guizhou, nel sudovest della Cina. Con oltre 80.000 persone evacuate a causa delle intense inondazioni, la crisi evidenzia l’urgenza di interventi efficaci e solidarietà globale. Scopriamo insieme i dettagli di questa emergenza e le sfide che si presentano per il loro ripristino.

Più di 80mila persone sono state evacuate a causa delle inondazioni nella provincia di Guizhou, nel sudovest della Cina. Lo ha annunciato il 26 giugno l’agenzia di stampa statale China news. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Più di 80mila persone sfollate per le inondazioni nel sudovest della Cina

In questa notizia si parla di: 80mila - persone - inondazioni - sudovest

Attese oltre 80mila persone per i due concerti di Vasco Rossi, istituiti due treni notturni speciali - Per facilitare l’afflusso di oltre 80.000 fan attesi ai concerti di Vasco Rossi, sono stati istituiti due treni notturni speciali, offrendo un’opzione comoda e sicura per vivere al massimo questa indimenticabile esperienza musicale.

Più di 80mila persone sfollate per le inondazioni nel sudovest della Cina; Pesanti inondazioni in Cina, evacuate 80mila persone nel Guizhou per le piogge torrenziali; ASIA TODAY Israele-Iran: tutti cantano vittoria ma a Gaza si continua a morire.

Più di 80mila persone sfollate per le inondazioni nel sudovest della Cina - Più di 80mila persone sono state evacuate a causa delle inondazioni nella provincia di Guizhou, nel sudovest della Cina. Scrive internazionale.it

Pesanti inondazioni in Cina, evacuati in 80mila nel Guizhou - Le pesanti inondazioni che stanno colpendo il Guizhou, la provincia nel sudovest della Cina, hanno costretto oltre 80. Come scrive msn.com