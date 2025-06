Pitti Immagine Uomo 2025 | Luca Toni assaggia le prelibatezze Versilia

A Pitti Immagine Uomo 2025, Firenze si anima con protagonisti di spessore come Luca Toni, che tra un assaggio e l’altro ha celebrato le prelibatezze della Versilia. Cinque giorni intensi di cucina, passione e stile, con uno staff affiatato e un entusiasmo contagioso. La scena si arricchisce di storie di eccellenza, talento e tradizione, per un evento che promette di lasciare il segno. E tutto questo è solo l’inizio.

Luca Toni tra i big presenti a Pitti Immagine Uomo 2025 (a Firenze): l’ex bomber ha assaggiato con gusto alcune prelibatezze Made in Versilia. Ma andiamo per ordine e scopriamo di più. Cinque giorni di impegno no-stop in cucina con uno staff complessivo di 30 elementi. E’ di certo felice e determinato Filippo Di Bartola, il titolare del ristorante Filippo a Pietrasanta e Forte dei Marmi. Di Bartola è stato scelto anche quest’anno per gestire ben due punti food nella vetrina internazionale di Pitti Immagine Uomo 108 (edizione 2025), ospitata alla Fortezza Da Basso a Firenze. Per l’occasione l’intera brigata è stata seguita dal brand Manuel Ritz che ha curato le divise. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it