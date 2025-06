Pitti bimbo via alla 101ª edizione Focus sulla moda sostenibile | È molto più di una fiera

Sei pronto a immergerti nel mondo della moda kids & junior più innovativa e sostenibile? Da oggi, la Fortezza da Basso si trasforma in un palcoscenico vibrante di creatività, arte e business, ospitando la 101ª edizione di Pitti Bimbo. Con focus sulla moda sostenibile e il tema Super Bike, questa manifestazione celebra l’indipendenza e la libertà dei giovani fashionisti, offrendo uno sguardo esclusivo sulle collezioni primavera-estate 2026. Un’occasione imperdibile per scoprire le tendenze del domani.

Da oggi la Fortezza da Basso si anima di creatività, moda, arte, gioco e business. Fino a domani va in scena la 101ª edizione di Pitti Bimbo, una passeggiata tra i brand della moda kids & junior, con le nuove collezioni per la primavera-Estate 2026. Il tema, come per Pitti Uomo, è Pitti Bikes, ma assume una connotazione particolare e diventa Super Bike. Un invito all’indipendenza, libertà, equilibrio. L’andare in bicicletta è un momento importante per tutti i bambini, per cominciare ad allontanarsi dallo stretto nucleo familiare, l’inizio di nuove amicizie, di conoscenza e di esplorazione. Due ruote che coinvolgono il design e la moda, che mescolano street style, active wear e tocchi personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it