Pistoia | vescovo Tardelli prende le distanze da don Biancalani A Vicofaro ora accoglienza impossibile

In un momento di crescente tensione e controversie, il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, ha preso le distanze dalle recenti dichiarazioni di don Massimo Biancalani riguardo alla situazione a Vicofaro. La sua dichiarazione evidenzia come le condizioni attuali rendano impossibile garantire un’accoglienza dignitosa e sicura. Questa presa di distanza apre un dibattito cruciale sul futuro dell’accoglienza in quella zona, lasciando tutti con un interrogativo: come si può ritrovare un equilibrio tra solidarietà e tutela?

"A Vicofaro non ci sono più le condizioni minime peer l'accoglienza". Il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, prende le distanze dal comunicato stampa di don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro

