Pistoia quattordici nuovi mezzi di trasporto per il volontariato

Pistoia si prepara a fare un passo avanti nel supporto al volontariato con l'iniziativa "Mettiamoci in moto 2025". Grazie a un investimento di oltre 300.000 euro da parte della Fondazione Caript, saranno acquistati quattordici nuovi mezzi, tra cui cinque ambulanze e nove veicoli per il trasporto sociale. Un impegno concreto che rafforza la solidarietĂ e l'efficienza delle associazioni locali. Un passo importante per potenziare il senso di comunitĂ e assistenza nella provincia di Pistoia.

Pistoia, 25 giugno 2025 - Con Mettiamoci in moto 2025, il bando dedicato a rinnovare il parco mezzi delle associazioni di volontariato della provincia di Pistoia, Fondazione Caript sostiene l'acquisto di cinque ambulanze e di nove mezzi per il trasporto sociale. Il bando assicura al volontariato locale complessivamente 300.224 euro da destinare, oltre che all'acquisto di quattordici nuovi mezzi, anche a interventi di manutenzione straordinaria o riallestimento di autoveicoli. "Il confronto e la collaborazione con le associazioni – sottolinea Luca Gori, presidente di Fondazione Caript – sono stati fondamentali per realizzare questo bando.

