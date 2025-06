Pista ciclabile sempre occupata in Largo del Parlascio

Ogni giorno, la pista ciclabile di Largo del Parlascio si trasforma in un campo di battaglia tra ciclisti, pedoni e veicoli parcheggiati. Questa situazione crea disagi e rischi per tutti, rendendo il percorso più un ostacolo che una risorsa. È giunto il momento di riconsiderare questa scelta: eliminare la pista potrebbe migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico, lasciando spazio a soluzioni più funzionali e sicure per la mobilità urbana.

Poiché tutto ciò si ripete quotidianamente ed a tutte le ore, proporrei di eliminare direttamentela la pista ciclabile. Tanto lì è un percorso ad ostacoli. Ciclabile che sembra pensata proprio come parcheggio per le attività del posto, visto che addirittura fa deviazione che segue esattamente un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

