Pisa è il giorno di Gilardino | Ci vediamo presto Atteso in serata l' annuncio ufficiale

Pisa si prepara a un emozionante ritorno con Alberto Gilardino in panchina: il suo arrivo, annunciato oggi, segna l'inizio di una nuova avventura nerazzurra. Con parole semplici ma cariche di entusiasmo, Gilardino ha già dato una prima impressione del suo entusiasmo e determinazione. L’attesa cresce, e nel tardo pomeriggio arriverà l’annuncio ufficiale che svelerà il nuovo capitolo della storia del Pisa. Restate sintonizzati: ci vediamo presto!

Pisa, 25 giugno 2025 - "Ciao a tutti, ci vediamo presto". Con queste parole, rivolte ai microfoni de La Nazione, Alberto Gilardino ha saluta la cittĂ di Pisa confermando il suo imminente approdo sulla panchina del Pisa.Il nuovo tecnico nerazzurro è arrivato questa mattina di mercoledì 25 giugno, intorno alle 10 nella sede del club, al quarto piano della Sesta Porta, per firmare il contratto. Il legame con la societĂ durerĂ fino al 2027, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Insieme a lui, nello staff tecnico, ci saranno anche Dario Dainelli, Gaetano Caridi e l'ex centrocampista Francesco Valiani.

