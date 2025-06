Pioli saluta l’Al Nassr e l’Arabia Saudita | prima dell’approdo alla Fiorentina un ex Juve lo omaggia con un messaggio social! Il ringraziamento è virale

Stefano Pioli saluta l’Al Nassr con un arrivederci emozionante, pronto a tornare in Serie A sulla panchina della Fiorentina. Prima di questa nuova avventura, l’ex Juventus ha ricevuto un toccante omaggio da un ex collega, che ha fatto il giro del web. Un messaggio social che ha conquistato i cuori dei tifosi e ha reso virale la gratitudine di Pioli. La sua storia continua, tra passato e presente, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo.

Pioli dice addio all’Al Nassr: prima dell’approdo alla Fiorentina, riceve gli omaggi di un ex giocatore della Juve! I suoi ringraziamenti sono virali. Stefano Pioli ha ufficialmente chiuso la sua esperienza all’ Al Nassr. L’ex allenatore del Milan, con un passato da calciatore della Juve, tornerà in Serie A: lì lo aspetta la Fiorentina, che ricomincia per la seconda volta dal tecnico parmigiano. Grazie per tutto!?? https:t.colGfKmNNVGc — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 25, 2025 In attesa che la seconda esperienza con la Viola diventi ufficiale, in Arabia Saudita si è materializzato il momento dei saluti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pioli saluta l’Al Nassr e l’Arabia Saudita: prima dell’approdo alla Fiorentina, un ex Juve lo omaggia con un messaggio social! Il ringraziamento è virale

