Pioli lascia ufficialmente l’Al Nassr lo aspetta la Fiorentina | cosa succede con i 6 milioni di stipendio e il fisco italiano?

Arabia Saudita, avrebbe percepito uno stipendio di 6 milioni di euro. Tuttavia, ora che la sua partenza è ufficiale, si apre un nuovo capitolo: quali implicazioni avrà questa decisione sul suo futuro e sul suo rapporto con il fisco italiano? La vicenda di Pioli diventa sempre più intricata, tra accordi segreti e interessi internazionali, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma quali saranno i prossimi passi in questa intricata trattativa?

Stefano Pioli non è più ufficialmente l’allenatore dell’ Al Nassr: ad attenderlo c’è adesso la Fiorentina. Tutto come ci si aspettava già da qualche settimana. Ciò che però ha spiazzato tutti è la tempistica della risoluzione contrattuale con il club saudita: l’accordo tra Pioli e il club viola c’è ormai da diverso tempo, ma Pioli sarebbe dovuto rimanere almeno fino al 2 luglio sulla panchina dell’Al Nassr. Il motivo? L’ex Milan, rimanendo in Arabia per almeno 183 giorni nel 2025, sarebbe risultato residente lì per l’anno fiscale in corso e avrebbe dunque beneficiato del trattamento di favore riservato a chi lavora nel paese, pagando zero imposte sul reddito personale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it