Pioli lascia l'Al-Nassr dopo una sola stagione tornerà in Italia | lo aspetta la Fiorentina

Dopo un'esperienza intensa e ricca di sfide in Arabia, Pioli si prepara a riabbracciare il calcio italiano: la Fiorentina lo aspetta a braccia aperte per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Ma cosa ha portato questa decisione? Scopriamo insieme i dettagli di questa sensazionale svolta.

Dopo una sola deludente stagione Pioli saluta l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ed è pronto a ritornare in Italia, dove ad attenderlo c'è la panchina della Fiorentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pioli - nassr - sola - stagione

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo fallisce la qualificazione in Champions: Pioli contestato dai tifosi - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'allenatore Pioli non sono riusciti a qualificarsi per la prossima Champions asiatica, suscitando indignazione tra i tifosi.

La Fiorentina deve sostituire il partente Raffaele Palladino e il preferito dalla dirigenza è Stefano Pioli. L’allenatore - che è già stato in viola dal 2017 al 2019 - è molto amato dalla piazza ma ha ancora un anno di contratto con l’Al-Nassr, da cui dovrebbe libera Vai su Facebook

Pioli lascia l’Al-Nassr dopo una sola stagione, tornerà in Italia: lo aspetta la Fiorentina; Inzaghi Al-Hilal stipendio da urlo per l’ex Inter, ma non è l'allenatore più pagato al mondo: in top 5 anche Pioli; Goleada storica targata Pioli: Al-Nassr devastante, 9-0 senza pietà .

Pioli lascia l’Al-Nassr dopo una sola stagione, tornerà in Italia: lo aspetta la Fiorentina - Nassr di Cristiano Ronaldo ed è pronto a ritornare in Italia, dove ad attenderlo c'è la panchina della ... Da fanpage.it

Ufficiale: l'Al-Nassr saluta Pioli, pronto per la Fiorentina - Lo stesso club saudita ha annunciato la separazione con il tecnico italiano ex Milan, ora pronto a tornare in. Scrive msn.com