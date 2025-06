Pioli l’Al Nassr annuncia l’addio | la Fiorentina lo aspetta

Dopo un’esperienza breve ma intensa con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, Stefano Pioli si prepara a un nuovo capitolo: la Fiorentina lo attende a braccia aperte. La sua exit dall’Arabia Saudita apre le porte a un ritorno in Italia, dove potrebbe riportare entusiasmo e successi alla Viola. La scena è pronta per il suo prossimo grande sfida: scopriamo insieme cosa riserverà il futuro per il tecnico milanese.

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo annuncia ufficialmente la risoluzione con Stefano Pioli. L’ex Milan, adesso, allenerà la Fiorentina. L’esperienza in Arabia Saudita di Stefano Pioli si è ufficialmente conclusa. Dopo appena una stagione alla guida dell’ Al-Nassr – squadra che dal 2023 ha sotto contratto Cristiano Ronaldo -, il tecnico ex Milan è nuovamente senza squadra, anche se per poco. L’allenatore che nel 20212022 ha vinto lo scudetto con i rossoneri, tornerà presto, infatti, in Serie A. Dopo la stagione in Arabia, che ha visto il suo Al-Nassr terminare il campionato al terzo posto dietro i campioni dell’Al-Ittihad e l’Al-Hilal (squadra ora allenata da Simone Inzaghi), Stefano Pioli diventerà il nuovo allenatore della Fiorentina. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: pioli - nassr - annuncia - fiorentina

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo fallisce la qualificazione in Champions: Pioli contestato dai tifosi - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'allenatore Pioli non sono riusciti a qualificarsi per la prossima Champions asiatica, suscitando indignazione tra i tifosi.

Translate post#Pioli non è più l'allenatore dell' #AlNassr Adesso si attende l'annuncio della #Fiorentina https://oggisportnotizie.it/2025/06/pioli-al-nassr-fiorentina-annuncio/… Vai su X

Ufficiale, Pioli si libera dall'Al Nassr: si attende l'annuncio della Fiorentina; L'Al Nassr annuncia il divorzio da Pioli: l'ex allenatore del Milan è pronto per la Fiorentina; Pioli-Fiorentina, ufficiale la risoluzione con l'Al Nassr: cosa manca ora.

Al Nassr, Cristiano Ronaldo saluta Pioli: "Grazie per tutto!" - Tramite i suoi profili social, Cristiano Ronaldo ha voluto salutare l'allenatore italiano, prossimo a sedere sulla panchina della ... Come scrive sport.sky.it

L'Al Nassr annuncia il divorzio da Pioli: l'ex allenatore del Milan è pronto per la Fiorentina - "Il club annuncia ufficialmente la fine del rapporto contrattuale con l'allenatore della prima squadra Stefano Pioli. Riporta msn.com