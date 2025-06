Pio Esposito Inter il Torino piomba sull’attaccante | c’è anche l’ipotesi permanenza in nerazzurro

Il futuro di Francesco Pio Esposito si fa sempre più incerto: il Torino, alla ricerca di un attaccante giovane e promettente, ha messo gli occhi sul talento classe 2004 dell'Inter. Ma cosa riserverà il mercato? Tra ipotesi di trasferimento e possibilità di permanenza, il destino di questa promessa del calcio italiano potrebbe essere deciso nelle prossime settimane, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Pio Esposito Inter, sirene granata sul talento classe 2004: due motivi spingono il club nerazzurro verso la permanenza. Il Torino sta attivamente cercando un attaccante da affiancare a Che Adams, in attesa del ritorno di Duvan Zapata, consapevole che il colombiano richiederà una gestione attenta. Tra i nomi citati da Tuttosport emerge quello di Francesco Pio Esposito, un giocatore che suscita interesse in diversi club italiani. Chivu nutre una grande stima per lui, il che potrebbe influenzare la decisione dell' Inter di tenerlo in rosa. Inoltre, la possibilità che l'attaccante venga inserito come un elemento cresciuto nel settore giovanile interno rappresenta un ulteriore punto a favore della sua permanenza a Milano.

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito ha concluso la stagione con lo Spezia con un gol che gli è valso un posto nella top-11 della Serie B.

Sono ben 7 le squadre di Serie A su #FrancescoPioEsposito: Genoa, Torino, Lazio, Bologna, Parma, Cagliari e Napoli #Calciomercato #SerieA #Inter Vai su X

Francesco Pio Esposito è uno dei calciatori più richiesti di tutta la Serie A L'attaccante, reduce da una stagione eccezionale allo Spezia, è ritenuto incedibile dall'Inter, almeno a titolo definitivo Ma come riportato dal Secolo XIX, i nerazzurri valutano l'i Vai su Facebook

TS - Pio Esposito, il Torino c'è. Ma due motivi spingono l'Inter verso la permanenza - Il Torino sta cercando un attaccante da affiancare a Che Adams, in attesa che Duvan Zapata torni e con la consapevolezza che il colombiano andrà sicuramente gestito.

Francesco Pio Esposito piace a Sarri, ma l'Inter vuole solo il prestito e c'è la concorrenza di Fiorentina e Cagliari