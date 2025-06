Pio Esposito | Inter il mio sogno da bambino

Da bambino, sognava di indossare la maglia nerazzurra, e oggi quel sogno si è avverato: Francesco Pio Esposito ha debuttato con l’Inter contro gli Urawa Red Diamonds, subentrando al fratello Sebastiano. Dopo oltre 11 anni nel settore giovanile e un brillante prestito in Serie B con lo Spezia, il suo debutto segna l’inizio di una promettente carriera. La passione e il talento di Pio sono pronti a scrivere nuove pagine di successo.

