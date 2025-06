Pio Esposito Inter anche la Lazio mette nel mirino il talento nerazzurro | può arrivare un’offerta importante lo scenario

Francesco Pio Esposito, talento emergente dell’Inter, sta attirando l’interesse di grandi club italiani. Dopo un esordio promettente nel Mondiale per Club, il giovane attaccante classe 2005 potrebbe presto cambiare maglia, con la Lazio pronta a mettere sul piatto un’offerta importante. La sua crescita e le strategie di mercato delle big sono al centro di uno scenario incerto e appassionante che potrebbe rivoluzionare il futuro del giovane nerazzurro.

Pio Esposito Inter, le ultime sul futuro del giovane attaccante nerazzurro dopo l'esordio positivo nel Mondiale per Club. I dettagli. Francesco Pio Esposito continua a far parlare di sé e a conquistare attenzioni importanti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'attaccante classe 2005, di proprietà dell' Inter, è finito nel mirino della Lazio, che potrebbe puntare su di lui in caso di partenza di Valentin Castellanos. Reduce da una stagione brillante in Serie B con la maglia dello Spezia, in cui ha segnato ben 19 reti, Esposito ha mostrato qualità tecniche, personalità e fiuto del gol da attaccante completo, caratteristiche che hanno attirato anche i radar di club esteri.