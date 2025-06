Pino Strabioli confermato in Rai condurrà ‘Caffè Italia’ insieme a Greta Mauro

L'autunno si preannuncia ricco di novità per Pino Strabioli, confermato in Rai come conduttore di ‘Caffè Italia’ su Rai3. Accanto a Greta Mauro, il regista e showman esplorerà temi di costume e attualità, offrendo agli spettatori un appuntamento coinvolgente ogni lunedì alle 15.20. Un nuovo capitolo che promette di intrattenere e informare, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo italiano.

(Adnkronos) – L’autunno di Pino Strabioli sarà in Rai. Il regista e conduttore è presente nei palinsesti autunnali della tv di Stato: sarà al timone di ‘Caffè Italia’, affiancato da Greta Mauro. Il format, a quanto apprende l'Adnkronos, andrà in onda ogni lunedì su Rai3 alle 15.20. Si tratterà di un programma di costume, che . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: pino - strabioli - confermato - condurrà

Pino Strabioli e Il Caffè cancellato dalla Rai: «Sui social scrivono che sono gay e di sinistra» - Pino Strabioli, volto noto della cultura in Rai e conduttore di "Il caffè", si trova al centro di polemiche sui social per alcune sue dichiarazioni sulla propria identità e ideologia politica.

Pino Strabioli confermato in Rai, condurrà 'Caffè Italia' insieme a Greta Mauro; Pino Strabioli confermato in Rai, condurrà ‘Caffè Italia’ insieme a Greta Mauro; Zangrillo testimonial contro impotenza in video fake sui social: Impossibile tutelarsi.