Pini tagliati in piazza Edison polemica social Altro che città green

La recente deforestazione in piazza Edison di Firenze ha scatenato un’ondata di indignazione sui social, accendendo un dibattito acceso sulla tutela del verde pubblico. I residenti, preoccupati e amareggiati, si chiedono se queste decisioni siano davvero il modo migliore per affrontare le sfide climatiche. La polemica cresce, mentre la città si interroga: il rispetto per l’ambiente può davvero essere sacrificato così facilmente? Il futuro di Firenze dipende anche dalle scelte di oggi.

Firenze, 25 giugno 2025 – Giù i pini in piazza Edison. E tra i residenti esplode la rabbia: “Di questo passo moriremo di cald o”, si sfogano sui social i cittadini. “Evidentemente siamo amministrati da chi odia il verde”, chiosa un altro. E un altro ancora: “Era una bella oasi. Adesso come faremo a resistere alle temperature sempre più roventi?”. “Non potevano almeno aspettare l’autunno?”, osserva Rodolfo. E Flavio prova a usare l’ironia: “Lo fanno per facilitare i cittadini a trovare ombra nei ‘rifugi climatici”. C’è poi chi si spinge a fotografare i tronchi appena tagliati. “Eppure, a vederle da vicino parrebbero piante sane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pini tagliati in piazza Edison, polemica social. “Altro che città green”

