Pinguini in concerto al Del Conero | Tra navette e lunghe camminate una vera odissea

Immergersi in un concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Del Conero è un'esperienza emozionante, ma non priva di sfide logistiche. Tra navette affollate e lunghe camminate, l’accesso allo stadio si trasforma in una vera odissea per i fan desiderosi di vivere la musica dal vivo. La testimonianza di chi ha vissuto questa avventura mette in risalto le criticità ancora irrisolte, sottolineando l’urgenza di migliorare i servizi per rendere ogni evento un piacere, non una fatica.

ANCONA - Le difficoltà di accesso allo stadio e relativo deflusso al termine dei maxi concerti al Del Conero continuano a tenere banco. Riportiamo integralmente una testimonianza resa da chi si è recata allo stadio per assistere allo show dei Pinguini Tattici Nucleari, riscontrando criticità sia.

