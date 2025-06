Pillole dal Cimarosa | il nuovo progetto del conservatorio di Avellino

Iniziativa innovativa e stimolante, “Pillole dal Cimarosa” si propone di arricchire i talenti emergenti con competenze giuridiche fondamentali per navigare il mondo dello spettacolo. Un progetto che unisce musica e diritto, offrendo ai giovani musicisti strumenti concreti per affrontare con sicurezza le sfide professionali. Avellino si conferma così polo di eccellenza formativa, preparando i futuri protagonisti del panorama artistico. Scopriamo insieme come questa iniziativa possa trasformare il modo di pensare e agire nel mondo della musica.

Un nuovo progetto del Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino dedicato alla formazione giuridica e professionale dei musicisti del futuro. Avellino, il Conservatorio Statale di Musica Domenico Cimarosa presenta “Pillole dal Cimarosa. Il Diritto dello Spettacolo spiegato ai Musicisti”, una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

