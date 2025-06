Pilastro europeo della Nato La difesa di domani secondo Meloni

Giorgia Meloni sottolinea l’importanza di rafforzare il pilastro europeo della NATO, creando una colonna solidale e autonoma che eviti sovrapposizioni e garantisca una difesa efficace. Durante il vertice all’Aja, la premier ha evidenziato come il target del 5% di spesa militare non sia un mero obbligo, ma una priorità strategica per assicurare sicurezza e stabilità all’intera alleanza. La difesa di domani si costruisce oggi, con pragmatismo e visione condivisa.

Rafforzare il sistema Nato con una colonna europea, evitando il rischio di sovrapposizioni che nessuno può permettersi. Questa la traccia indicata da Giorgia Meloni a margine del vertice Nato all’Aja, che racchiude al proprio interno molte delle risposte pragmatiche da dare su target di spesa, difesa europea, prospettive dell’alleanza, sbavature di qualche membro (Spagna) e relazione con Washington. Dunque il 5% “non per compiacere qualcuno ma per noi”, sottolinea la premier, che prova a fare un ragionamento di prospettiva per le sfide da affrontare, alla voce autonomia, sovranità, “capacità di mantenere questa nazione una nazione forte”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Pilastro europeo della Nato. La difesa di domani secondo Meloni

