Pietrastornina via ai lavori nell' ufficio postale

L’ufficio postale di Pietrastornina si prepara a una trasformazione: grazie ai lavori di ammodernamento, i cittadini potranno presto godere di servizi più efficienti e un’accoglienza ancora più qualificata. Questo intervento rientra nel progetto “Polis - Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, che punta a rendere l’esperienza postale più moderna e accessibile per tutti. Restate sintonizzati per scoprire le novità in arrivo!

