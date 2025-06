Pierino Garibaldi è il nuovo presidente di Cna Pensionati Liguria

Pierino Garibaldi è stato ufficialmente confermato come nuovo presidente di CNA Pensionati Liguria, portando con sé un’esperienza decennale nel settore edile e una forte passione per il bene della comunità dei pensionati. Con l’appoggio di una presidenza regionale dedicata e un team di esperti, Garibaldi si prepara a guidare iniziative innovative e servizi di qualità. La sua leadership promette un futuro ricco di opportunità e crescita per tutti i pensionati liguri.

La Spezia, 25 giugno 2025 – , al lavoro insieme a lui nella presidenza regionale Patrizia Ferrara per i pensionati Cna La Spezia, Carla Sappia per i pensionati Cna Imperia, Giuseppe Moretti per i pensionati di Genova e Salvatore De Rosa per i pensionati di Savona coordinati dalla segretaria regionale del comparto Laura Viacava. Fondatore dell’impresa Edilcasa, attiva dal 1984 nel cuore del Tigullio, Garibaldi ha sempre creduto in un’edilizia sostenibile, attenta al territorio e alla tradizione. La sua lunga attività professionale, unita alla partecipazione alla vita associativa – come dirigente della CNA Genova e presidente del distretto Tigullio – testimonia un impegno costante al servizio della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pierino Garibaldi è il nuovo presidente di Cna Pensionati Liguria

In questa notizia si parla di: pensionati - garibaldi - presidente - liguria

