Pierino Fanna e le sorelle perseguitate da un vicino | Noi stravolti ma continuiamo a lottare

Pierino Fanna e le sue sorelle vivono un incubo senza fine, perseguitati da un vicino che ha trasformato la loro quotidianità in un calvario. La famiglia, già segnata dall’ex calciatore, si trova ora a fronteggiare vessazioni e minacce, tra cui l’avvelenamento del giardino della villa. Un vero esempio di resilienza: nonostante tutto, continuano a lottare con coraggio e determinazione per difendere la loro serenità.

La famiglia dell’ex calciatore vessata per anni da un poliziotto in pensione, che ha persino avvelenato il giardino della loro villa. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Pierino Fanna e le sorelle perseguitate da un vicino: “Noi stravolti, ma continuiamo a lottare”

