Pichetto placare senso di minaccia dei territori su scorie

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin sottolinea l'importanza di superare le paure e le opposizioni dei territori, spesso alimentate da percezioni di minaccia legate alle scorie nucleari e alla diffusione selvaggia di impianti rinnovabili. Il suo obiettivo è creare un dialogo trasparente e informato, offrendo una visione chiara dello stato attuale e delle direzioni future, affinché le comunità possano sentirsi parte del processo decisionale e condividere un percorso sostenibile.

"Questi temi animano i territori, le comunitĂ locali che avvertono un senso di minaccia derivante dalle scorie nucleari o dall'installazione, avvertita come selvaggia, di impianti a fonti rinnovabili. Ecco, credo che il nostro compito sia quello di avere, per poi divulgare, un quadro chiaro dello status quo e anche di dove si voglia andare". Lo afferma il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un'audizione davanti alle Commissioni riunite AttivitĂ produttive e Ambiente della Camera sullo smaltimento delle scorie nucleari e sull'individuazione delle aree idonee allo sviluppo di impianti per la produzione di energie rinnovabili, due temi che definisce "caldi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pichetto, placare senso di minaccia dei territori su scorie

In questa notizia si parla di: pichetto - senso - minaccia - territori

Ucraina-Russia, l’ultima minaccia di Mosca: “Se Kiev non tratta perderà altri territori” - In un contesto di tensioni crescenti tra Ucraina e Russia, le parole di Vladimir Medinsky risuonano come un monito potente: "Se Kiev non tratta, perderà altri territori".

Pichetto, placare senso di minaccia dei territori su scorie; Nucleare, Pichetto: “Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi pronto nel 2039”.

Pichetto, placare senso di minaccia dei territori su scorie - "Questi temi animano i territori, le comunità locali che avvertono un senso di minaccia derivante dalle scorie nucleari o dall'installazione, avvertita come selvaggia, di impianti a fonti rinnovabili. Secondo msn.com

Pichetto, in Sardegna vincoli ideologici a rinnovabili - Pichetto, in Sardegna vincoli ideologici a rinnovabili "Fanno queste scelte e poi non intervengono su carbone e gas" ROMA , 24 settembre 2024, 14:15 ... Da ansa.it