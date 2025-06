Pichetto attesa per 2029 autorizzazione al deposito nucleare

Lo afferma il più recente rapporto di Sogin, che sottolinea come l’attesa per l’autorizzazione al deposito nucleare si sia prorogata fino al 2029, con l’obiettivo di garantire uno smaltimento sicuro e definitivo dei rifiuti radioattivi. Questa fase rappresenta un passo cruciale verso una gestione più responsabile e sostenibile dell’energia nucleare in Italia, aprendo nuove prospettive per un futuro energetico più sicuro ed efficiente.

Sulla base delle stime più recenti fornite dalla Sogin, orientativamente si ritiene che si possa prevedere per il 2029 il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica e per il 2039 la messa in esercizio del deposito nazionale dove smaltire in via definitiva, i rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari. Lo afferma il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un'audizione davanti alle Commissioni riunite Attività produttive e Ambiente della Camera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pichetto, attesa per 2029 autorizzazione al deposito nucleare

