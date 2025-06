Piccini si dimetta dall’Unione Montana

Acqualagna si mobilita per chiedere le dimissioni di Piccini dall'Unione Montana, evidenziando il conflitto di interessi che mina la credibilità delle istituzioni. Pier Luigi Grassi, sindaco della cittadina, sottolinea che un presidente deve rimanere super partes, specialmente durante una campagna elettorale. La richiesta di dimissioni nasce dalla volontà di preservare eticità e trasparenza nel nostro sistema politico. Acqualagna ha ...

"Il Presidente dell' Unione Montana si deve dimettere dal ruolo perché non può più essere super partes nel momento in cui si candida in una competizione elettorale". A chiederlo, in un comunicato, è Pier Luigi Grassi sindaco di Acqualagna. "Questo non dovrei dirlo io ma dovrebbe essere una prerogativa di un impegno politico e istituzionale che abbia ancora la parvenza di credibilità ed eticità – sottolinea il primo cittadino - Acqualagna ha accettato la candidatura, a suo tempo proposta di Piccini per l'Unione Montana, in quanto frutto di una mediazione politica basata sul concetto di alternanza alla guida di questo ente.