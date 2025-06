Picchiano un ragazzo e lo rapinano davanti alla fidanzata arrestati due malviventi | uno ha 16 anni

Una rapina brutale davanti agli occhi della fidanzata: due malviventi armati di pistola hanno aggredito e derubato un giovane di 25 anni a Cercola. L'episodio, che rischiava di trasformarsi in tragedia, si è concluso con l'arresto dei responsabili grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri, tra cui un minorenne di appena 16 anni. Un incubo sventato in extremis: continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda drammatica.

A Cercola, i due rapinatori, armati di pistola, hanno aggredito e rapinato un 25enne mentre passeggiava con la fidanzata. Dopo un inseguimento, i due malviventi sono stati arrestati dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fidanzata - arrestati - malviventi - picchiano

