Picchia e cerca di strangolare la compagna col cavo del caricabatterie | arrestato

Una notte di paura e violenza sconvolge Perugia: un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito brutalmente la sua compagna davanti ai loro tre figli, tentando di strangolarla con un cavo del caricabatterie. Un gesto che mette in luce l’urgenza di interventi più efficaci contro la violenza domestica. La donna ha gridato e si è salvata grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Perugia, 25 giugno 2025 - Ieri notte una donna ha rischiato la vita. Il compagno (nigeriano, classe '96, già gravato da precedenti di polizia) durante una lite e incurante della presenza dei tre figli minorenni della coppia, l’ha picchiata al volto per poi tentare di strangolarla dapprima col cavo di un caricabatterie e, successivamente, non riuscendoci, stringendole le braccia intorno al collo. La donna ha chiesto aiuto, si è messa a gridare. Per fortuna i vicini di casa hanno sentito le urla e hanno chiamato una pattuglia della Polizia. Appena arrivati i poliziotti hanno notato che la donna presentava delle evidenti escoriazioni sul volto e dei segni di strangolamento al collo - verosimilmente causate dall’uomo durante l’aggressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Picchia e cerca di strangolare la compagna col cavo del caricabatterie: arrestato

