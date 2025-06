Piccerillo Lega | Pronto soccorso Pineta Grande chiude in piena estate

In piena estate, la chiusura del Piccerillo Lega al pronto soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno scuote la comunità e pone seri interrogativi sulla tutela della salute pubblica. Un presidio fondamentale nella provincia di Caserta che, con questa decisione, lascia scoperta un’area già fragile. È il momento che la Regione intervenga con urgenza per garantire sicurezza e assistenza a cittadini e operatori.

Tempo di lettura: 2 minuti “È inaccettabile che si arrivi alla chiusura di un Presidio sanitario, ma quando si tratta di un Pronto Soccorso come quello del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, una delle poche strutture di emergenza ancora operative nella provincia di Caserta, diventa indispensabile chiedere alla Regione non solo chiarimenti ma anche interventi urgenti”. Lo sottolinea, in una nota, il consigliere regionale Antonella Piccerillo del gruppo Lega, evidenziando che “la struttura sospenderà l’attività di Pronto soccoso dal 18 luglio al 14 settembre 2025, a causa del mancato rimborso di circa 16 milioni di euro da parte della Regione, relativi a prestazioni urgenti rese nel 2024 e 2025”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it