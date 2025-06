’Piazze di Cinema’ Si comincia con Nosferatu

Preparati a vivere un’estate all’insegna del grande cinema all’aperto con “Piazze di Cinema” a Cesena! Dal 23 giugno al 7 luglio, le piazze e gli spazi cittadini si trasformeranno in scenari magici per proiezioni, incontri e musica dal vivo, regalando emozioni uniche ad appassionati e famiglie. E si inizia venerdì 27 giugno con un’iconica pellicola muto accompagnata da note dal vivo: un evento da non perdere!

Torna da venerdì un classico dell'estate cesenate, 'Piazze di cinema', rassegna del Comune di Cesena con direzione del cinema Eliseo. Fino al 7 luglio le proiezioni sfileranno sui grandi schermi di piazza Almerici e dell'arena San Biagio, ai Giardini Savelli ogni pomeriggio incontri con ospiti della rassegna. Venerdì 27 giugno (ingresso gratuito) in piazza Almerici proiezione cinematografica e musica dal vivo con un classico del cinema muto, il film Nosferatu (Germania, 1922), nella versione restaurata dalla cineteca di Bologna e accompagnato dalla musica di Roberto Paci Dalò (clarinetti, voce, elettronica) eseguita dal vivo insieme a Diego Sapignoli (batteria, percussioni) e Giacomo Vanelli (elettronica).

In questa notizia si parla di: cinema - piazze - nosferatu - comincia

Piazze di Cinema apre in grande stile con Nosferatu accompagnato dalle musiche di Roberto Paci Dalò - Preparati a vivere un'estate cinematografica indimenticabile con Piazze di Cinema! Venerdì 27 giugno, il centro della città si trasformerà in un palcoscenico vibrante, dove il classico horror Nosferatu di Friedrich W.

