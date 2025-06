Piazza Garibaldi nasconde 30 grammi di hashish nelle mutande | 21enne arrestato

Piazza Garibaldi si trasforma ancora una volta in teatro di un'operazione di polizia, con un giovane di 21 anni sorpreso a nascondere 30 grammi di hashish nelle mutande. La scena si è svolta intorno alle 15.30 del 23 giugno, quando gli agenti, notando comportamenti sospetti, hanno deciso di intervenire. Subito...

Un cittadino di origine tunisina del 2004 √® stato arrestato dalla polizia per¬†detenzione ai fini di spaccio per sostanza stupefacente. Intorno alle 15.30 del 23 giugno, il giovane √® stato visto in piazza Garibaldi mentre cercava di eludere un eventuale controllo da parte degli agenti. Subito. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - garibaldi - arrestato - nasconde

CasaPound sposta il raduno per la remigrazione da piazza Brin a piazza Garibaldi a La Spezia - CasaPound modifica la location del suo raduno per la remigrazione, spostandolo da piazza Brin a piazza Garibaldi a La Spezia.

50 Cent in concerto a Napoli l'8 luglio 2025 in piazza Plebiscito Vai su Facebook

La spacciatrice che nasconde le dose di cocaina nel reggiseno; Rosignano | Cocaina, hashish, una pistola e un machete nascosti nel bosco dove spaccia: arrestato; Jesi, cede metadone in strada e nasconde cocaina: 41enne arrestato.

Napoli, minaccia passanti con un bastone e aggredisce i militari: arrestato 29enne - Il Mattino - Minaccia i passanti attorno alla stazione ferroviaria in piazza Garibaldi . Come scrive ilmattino.it

Napoli: tenta di rubare in un'auto a piazza Garibaldi, arrestato - Il Mattino - Un 23enne trevigiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver tentato di rubare in un'auto parcheggiata nei pressi di piazza Garibaldi a Napoli. Riporta ilmattino.it