Piazza del Gesù il Comune sposta il parcheggio dei taxi | la protesta degli autisti

La protesta dei tassisti a Napoli prende vita in Piazza del Gesù, dove l’annunciato spostamento del parcheggio dal cuore del centro storico a Calata Trinità Maggiore ha sollevato forte malumore tra gli autisti. Mentre il Comune insiste sulla necessità di riorganizzare gli spazi urbani, i rappresentanti sindacali evidenziano come questa decisione possa aumentare i disagi sia per gli autisti che per i clienti, alimentando il dibattito sulla gestione del trasporto cittadino.

La delocalizzazione del parcheggio da Piazza del Gesù, secondo i rappresentanti sindacali presenti alla protesta, comporterebbe maggior disagio agli autisti e ai clienti. Protesta dei tassisti in piazza del Gesù, a Napoli, dopo la decisione del Comune di spostare il locale parcheggio, a loro destinato, dal centro della piazza a Calata Trinità Maggiore: delocalizzazione che, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Piazza del Gesù, il Comune sposta il parcheggio dei taxi: la protesta degli autisti

In questa notizia si parla di: piazza - gesù - parcheggio - protesta

