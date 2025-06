Piazza Cavour tra blatte topi ed escrementi umani nei giardinetti

Piazza Cavour, un tempo simbolo di eleganza e relax, si trasforma oggi in un incubo igienico-sanitario. Tra blatte, topi e rifiuti abbandonati, la situazione diventa insostenibile, come denuncia l’avvocato Alessandro Nunziata. I bagni pubblici, ormai in disuso, vengono utilizzati in modo improprio, aggravando il degrado. È urgente un intervento deciso per restituire dignità e sicurezza a questa zona iconica della città .

Condizioni igienico sanitarie proibitive a piazza Cavour. "Segnalo la presenza di rifiuti di vario genere, blatte e topi nella zona di piazza Cavour", denuncia l'avvocato Alessandro Nunziata. Il legale spiega anche che "i due bagni pubblici, da sempre in disuso, risultano essere utilizzati da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

