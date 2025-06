Piante pericolose in Superstrada | Veri e propri alberi stanno invadendo le carreggiate

Le piante invadono le carreggiate della superstrada Ferrara-Mare, creando un pericolo imminente per automobilisti e pedoni. Queste piante pericolose minacciano la sicurezza di chi percorre questa strada strategica, richiedendo interventi tempestivi e mirati. La prevenzione e la manutenzione sono fondamentali per evitare incidenti. Restate aggiornati e segnalate subito ogni situazione di rischio iscrivendovi al canale WhatsApp di FerraraToday. La sicurezza stradale comincia da noi!

Riceviamo e pubblichiamo: Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday “Gentile direttore, mi rivolgo a lei per segnalare una situazione molto pericolosa presente lungo la Superstrada Ferrara-Mare. All’altezza dello svincolo di Masi San Giacomo, nell’aiuola interna sono presenti varie. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Piante pericolose in Superstrada: "Veri e propri alberi stanno invadendo le carreggiate"

In questa notizia si parla di: superstrada - piante - pericolose - veri

“Maschi veri”, in crisi e molto confusi: la nuova serie Netflix - "Maschi veri" in crisi è la nuova serie di Netflix che esplora le sfide e le incertezze di uomini che si confrontano con un mondo in evoluzione.

Piante pericolose in Superstrada: Veri e propri alberi stanno invadendo le carreggiate :: Segnalazione a Ferrara.

I ciclisti veri e la superstrada a pedali - la Nazione - Soprattutto se la progettano e la fanno davvero, come si sente dire, a quattro corsie. Si legge su lanazione.it

"Superstrada inutile e dannosa". I residenti lanciano petizione online - MSN - In altre parole, una vera e propria superstrada, con spartitraffico, che impatterebbe pesantemente sull’ambiente". Scrive msn.com