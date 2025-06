Piante pericolose e ciclabili da finire | estate di cantieri a San Rocco al Porto

San Rocco al Porto si prepara a un’estate di cantieri e interventi per garantire sicurezza e mobilità ai suoi cittadini. Tra piante pericolose da rimuovere e nuove ciclabili da realizzare, l’amministrazione lavora con impegno per migliorare il territorio. “In piazza sono stati stabiliti dei divieti di sosta per prevenire incidenti”, spiega il sindaco Delfini, sottolineando come la sicurezza sia la priorità assoluta. La città si appresta a vivere una stagione di cambiamenti positivi, assicurando un ambiente più sicuro e accessibile a tutti.

San Rocco al Porto (Lodi), 25 giugno 2025 - San Rocco al Porto, durante l'estate, cercherà di mettere in sicurezza le zone critiche agendo su un doppio fronte. "In piazza sono stati stabiliti dei divieti di sosta perché l'anno scorso, a causa di una tempesta di vento, un grosso ramo si era staccato, atterrando su una panchina, per fortuna senza conseguenze per nessuno- spiega il sindaco Matteo Delfini, chiarendo cosa si intende fare-. Abbiamo quindi incaricato un agronomo che ha fatto delle ricerche sulle nostre piante e ha individuato quelle che dovranno essere curate o abbattute. Ed alcune di queste ultime, purtroppo, sono proprio in piazza.

