Piano anti-allagamento dopo due mesi ripartono i lavori

Dopo due mesi di sospensione, i lavori sul piano anti allagamento riprendono con slancio e determinazione. Il cantiere delle vasche in via Adige torna nelle mani di Cap Holding, pronto a risolvere definitivamente i problemi causati dalle recenti piogge intensi. La riapertura segna un passo importante verso una città più resiliente e sicura, dimostrando l’impegno per proteggere la comunità . E ora, si riparte con nuove energie e progetti concreti...

Dopo mesi di attesa e di verifiche sul campo, il cantiere delle vasche volano in via Adige torna ufficialmente nelle mani di Cap Holding. I lavori, avviati per risolvere in modo strutturale i problemi di allagamento causati dalle intense piogge degli ultimi anni, erano stati interrotti a febbraio in seguito al rinvenimento di alcune strutture antiche nel sottosuolo. Gli scavi, condotti da archeologi professionisti sotto la supervisione della Soprintendenza, hanno portato alla luce alcune tracce di epoca romana o preromana, ma senza evidenze significative tali da bloccare l’intervento in corso. "Dopo l’attività degli archeologi – ha spiegato il sindaco Matteo Modica – è stato effettuato il reinterro degli scavi, e a breve il cantiere potrà riprendere regolarmente i lavori per la realizzazione delle vasche volano collegate al collettore fognario". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piano anti-allagamento, dopo due mesi ripartono i lavori

