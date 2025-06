Piacenza Summer Cult anche a settembre con Bennato Pucci e Crepet

Piacenza Summer Cult si conclude in grande stile anche a settembre, regalando agli appassionati musica e cultura sotto le stelle. Dopo il successo delle prime serate, sono stati aggiunti tre imperdibili eventi, tra cui il ritorno di Edoardo Bennato il 4 settembre. La rassegna continua a sorprendere, offrendo un finale esplosivo che rende Piacenza un centro di emozioni estive ancora per qualche giorno. Non perdere questa occasione unica di vivere l'estate in cittĂ !

Un colpo di coda finale per "Piacenza Summer Cult", la rassegna estiva di eventi all'aperto a Palazzo Farnese, anche a settembre. Sono stati aggiunti in cartellone, in queste ore, tre nuovi eventi. Il 4 settembre si terrĂ il secondo concerto di Edoardo Bennato il 4 settembre, poi lo spettacolo.

