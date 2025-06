Pezzi di calcestruzzo pericolanti sulla Statale 100 | cavalcavia messo in sicurezza

La sicurezza stradale è sempre una priorità, e questa volta i vigili del fuoco di Bari hanno agito prontamente per rimuovere pezzi di calcestruzzo pericolanti sulla Statale 100, all’ingresso di via Amendola. L’intervento di rimozione, effettuato con massima efficienza, ha garantito il ripristino della stabilità del cavalcavia e la tranquillità di tutti gli automobilisti. La pronta risposta delle forze dell’ordine dimostra come la prevenzione possa davvero fare la differenza.

I vigili del fuoco di Bari sono intervenuti nel pomeriggio di mercoledì 25 giugno, sulla Statale 100, in direzione via Amendola, a causa di alcuni pezzi pericolanti di calcestruzzo su un cavalcavia all'ingresso del capoluogo pugliese. L'intervento di rimozione è stato effettuato con. 🔗 Leggi su Baritoday.it

